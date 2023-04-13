В России десятилетний школьник жестоко избил девочек и угрожал сверстникам ножом

В Хабаровске 10-летний подросток избил двух девочек в школе и угрожал сверстникам ножом

В Хабаровске десятилетний школьник держит сверстников в страхе, родители боятся отпускать детей на занятия. Об этом сообщается в Telegram-канале «Место происшествия Хабаровск».

12 апреля на улице Артемовской в школе №46 мальчик жестоко избил свою одноклассницу на глазах ее подруги — таскал ее за волосы, бил кулаком и головой об пол. Девочке потребовалась медицинская помощь. Подруга пострадавшей рассказала о произошедшем учителям, за что тоже была избита.

«Моя 10-летняя дочь плачет, не может прийти в себя. 13 апреля я побоялась отпускать ее в школу. Этот мальчик, как рассказывают дети, постоянно ходит на уроки с ножом, электрошокером, газовым баллончиком», — рассказала мать одной из избитых россиянок и добавила, что в прошлом году подросток сломал другой девочке руку.

В администрации учебного заведения информацию о подростке подтвердили. «Инцидент произошел вчера за территорией школы, но о ситуации нам известно. Мы пытаемся ее решать и своими силами, и с привлечением социальных служб. Мы советовали родителям мальчика обратиться за специализированной помощью. Родители никаких действий не предпринимают», — сообщило руководство школы.

Ранее в Красноярске группа подростков поставила сверстника на колени и избила его. Видеозапись происшествия появилась в соцсетях. На опубликованных кадрах видно, как четыре молодых человека издеваются над школьником.