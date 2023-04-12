В России подростки избили поставленного на колени сверстника и попали на видео

В Красноярске подростки поставили сверстника на колени, избили его и попали на видео

В Красноярске группа подростков поставила сверстника на колени и избила его. Видеозапись происшествия появилась в Telegram-канале «Красноярск с огоньком».

На опубликованных кадрах видно четверых молодых людей и стоящего перед ними на коленях мальчика. После того как к группе подошел еще один подросток, один из них ударил школьника ногой и уронил его на землю.

Мальчик встал, однако затем снова опустился на колени. Его продолжили избивать уже двое подростков. Затем они дали сверстнику подняться, и он убежал.

Ранее в челябинской области школьный учитель поставил на колени ученика, пригрозив унизить его. Одноклассникам удалось записать слова педагога на телефон. На записи слышно плачущего мальчика, которого мужской голос заставляет извиняться. После случившегося в школу приехала полиция.