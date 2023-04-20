Виктория Боня сравнила Россию и популярную европейскую страну

Телеведущая Виктория Боня выразила мнение, что в России люди стали агрессивными

Популярная блогерша и телеведущая Виктория Боня сравнила Россию и Монако. В интервью журналистке Алене Жигаловой, доступном во «ВКонтакте», она выразила мнение, что в Москве люди стали агрессивными, в то время как в этом европейском государстве все уважают друг друга.

Боня рассказала, что по приезде в Москву первым делом она занимается своим внешним видом: делает маникюр и педикюр, отбеливает зубы, записывается на профессиональный макияж. «В Монако из бьюти-индустрии нет ничего», — назвала блогерша недостаток популярной европейской страны.

В то же время Боня отметила, что атмосфера в Москве сегодня напоминает 90-е годы. «Ты переходишь дорогу по тротуару, где есть зебра, и на тебя таксист кричит с матами и говорит двигаться быстрее. Ощущение, что вернулись 90-е», — заявила ведущая. По ее мнению, люди в России стали очень грубыми и агрессивными. «А в Европе люди уважают друг друга», — сказала она и добавила, что на родине ей хочется ощущать «чуть больше любви и тепла».

Боня переехала в Монако с супругом Алексом Смерфитом, с которым она рассталась спустя четыре года брака, и дочкой Анджелиной Летицией в 2013 году. В марте 2022 года ведущая заявила, что не планирует эмигрировать из Монако, в том числе после получения американской визы. Она объяснила получение визы другого государства желанием свободно передвигаться по миру.