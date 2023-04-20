Желавший добиться популярности у женщин мужчина сломал ноги и нашел девушку

Daily Star: в США мужчина сделал операцию по удлинению ног и избавился от комплексов

41-летний житель американского города Миннеаполис, штат Миннесота, Мозес Гибсон, сделал операцию по увеличению роста, в ходе которой хирурги сломали ему ноги, избавился от комплексов и нашел девушку. Об этом сообщает Daily Star.

Гибсон со времен старшей школы переживал из-за невысокого роста — 165 сантиметров. Все сверстники были гораздо выше него и часто дразнили, называя коротышкой. «Постепенно это начало меня беспокоить. Я чувствовал себя плохо и был несчастен из-за этого большую часть времени», — пожаловался он.

Позже комплексы начали влиять на его отношения с противоположным полом. Гибсон чувствовал себя неуверенно рядом с женщинами и часто подкладывал что-либо в обувь, чтобы казаться выше, отправляясь на свидания. Желая добиться популярности у девушек, мужчина начал искать способы, которые помогли бы увеличить его рост.

Американец даже купил в интернете лекарство, предназначенное для увеличения роста, и некоторое время принимал его. Однако результата Гибсон не заметил, поэтому обратился к другому методу. «Я общался с одним духовным целителем по электронной почте, который пообещал, что сможет излечить любой недуг. Я пытался поговорить с ним, чтобы узнать, сможет ли он мне помочь, но он просто сказал: "Все зависит только от того, поверишь ли ты в это"» — рассказал он.

Вскоре мужчина отчаялся и перестал пытаться изменить внешность, пока случайно не наткнулся на процедуру по удлинению конечностей. Гибсон решил пройти через дорогостоящую операцию и в течение длительного времени копил деньги, работая разработчиком программного обеспечения и водителем такси. Спустя три года мужчина заработал 75 тысяч долларов (6,1 миллиона рублей) и перенес операцию по удлинению ног, которая увеличила его рост до 172 сантиметров. В марте 2023 года он решился на вторую операцию стоимостью 98 тысяч долларов (7,9 миллиона рублей), в ходе которой хирурги сломали ему большеберцовую и малоберцовую кости и вкрутили в них магнитные стержни, удлиняющие конечности.

Теперь Гибсон три раза в день пользуется специальным аппаратом, чтобы по миллиметру раздвигать сломанные кости. Таким образом организм мужчины наращивает новую костную ткань. Гибсон надеется, что сможет стать ростом 177 сантиметров после завершения процедур.

По словам мужчины, уже после первой операции к нему вернулась уверенность, и он начал общаться с женщинами. Сейчас Гибсон состоит в отношениях. Несмотря на две тяжелые операции, мужчина утверждает, что ни о чем не жалеет. «Я бы посоветовал всем, кто хочет увеличить рост, пойти на это. Это определенно стоит того», — считает он.

Ранее сообщалось, что жительница США осталась с моногрудью в результате неудачно сделанной пластической операции по увеличению молочных желез. Женщина перенесла операцию по увеличению груди после того, как из-за кормления ребенка одна из ее молочных желез значительно уменьшилась.