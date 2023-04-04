Женщина сделала операцию по увеличению молочных желез и осталась с моногрудью

The Sun: американка перенесла неудачную пластическую операцию и осталась с моногрудью

Жительница США осталась с моногрудью в результате неудачно сделанной пластической операции по увеличению молочных желез. Об этом сообщает The Sun.

Алисия Дженкинс перенесла операцию по увеличению груди после того, как из-за кормления ребенка одна из ее молочных желез значительно уменьшилась. Через двое суток после хирургического вмешательства женщина обнаружила на своей левой груди дефект и выпадение импланта. Оказалось, что врач установил ей более крупные импланты, чем она просила.

Чтобы выдавить импланты вниз, женщине наложили компрессионную повязку, но в итоге ее молочные железы оказались ближе друг к другу. В результате американка столкнулась с проблемой симмастии — явления, когда молочные железы срастаются друг с другом, образуя плотную перегородку кожи, жира и ткани.

У Дженкинс начались проблемы со здоровьем и ухудшился иммунитет. С тех пор женщина перенесла еще три операции и открыла собственный бизнес по продаже купальников и текстиля.

Американка призналась, что не жалеет о решении сделать пластическую операцию, потому что в противном случае не смогла бы извлечь урок из этой ситуации. Она хотела вернуть свой внешний вид к тому, который у нее был до рождения сына, но операция прошла неудачно, изменив ее жизнь навсегда. Алисия все еще пытается принять свое новое тело и адаптироваться к нему.

Женщина охотно рассказывает о своей проблеме, чтобы повысить осведомленность окружающих о симмастии. После публикаций о ней в СМИ с Дженкинс связалось множество других женщин, которые рассказали о собственных проблемах, связанных с симмастией и последствиями пластической хирургии.

Ранее сообщалось, что у потратившей миллионы на пластические операции 30-летней канадской модели Мэри Магдалин разорвался грудной имплант. Она не почувствовала боли во время разрыва импланта и поняла, что произошло, только когда услышала «хлопок».

