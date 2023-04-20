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16:53, 20 апреля 2023Среда обитания

На Ольгу Бузову подали в суд из-за долга по квартплате

На Ольгу Бузову подали в суд и потребовали оплатить 70 тысяч рублей долга за ЖКУ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

На российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову подали иск в суд из-за долга по квартплате. Звезда должна заплатить более 70 тысяч рублей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Никулинского суда.

Истцом выступает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. При этом не уточняется, о какой именно недвижимости Бузовой идет речь.

Ранее у певицы нашли долг по оплате коммунальных услуг в Санкт-Петербурге. Бузова переехала из города и перестала оплачивать ЖКУ. Летом 2022 года управляющая компания обратилась в суд и выиграла дело. Бузова проигнорировала решение суда, после чего документы попали к судебным приставам.

В конце декабря на телеведущую завели исполнительное производство — с нее собираются взыскать 43,5 тысячи рублей. По словам юристов, если певица не погасит задолженность добровольно, судебные приставы принудительно спишут средства с ее счетов или арестуют имущество.

Нина Ташевская
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