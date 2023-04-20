В центре Петербурга водитель BMW сбил женщину и снес ограждение

В центре Санкт-Петербурга водитель BMW сбил женщину и снес ограждение

В Санкт-Петербурге водитель BMW сбил женщину и снес ограждение. Об этом сообщает «Фонтанка».

ДТП произошло в ночь на 20 апреля в центре города напротив станции метро «Лиговский проспект». 30-летний мужчина врезался в 62-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Автомобиль также врезался в дорожное ограждение и снес несколько его секций. О состоянии водителя не сообщается.

17 апреля в Приморском районе Петербурга произошла массовая авария, в результате которой пострадали восемь человек. Грузовик на скорости влетел в остановившиеся автомобили на Комендантском проспекте.