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10:39, 20 апреля 2023Россия

В центре Петербурга водитель BMW сбил женщину и снес ограждение

В центре Санкт-Петербурга водитель BMW сбил женщину и снес ограждение

Кадр: Фонтанка.Ру

В Санкт-Петербурге водитель BMW сбил женщину и снес ограждение. Об этом сообщает «Фонтанка».

ДТП произошло в ночь на 20 апреля в центре города напротив станции метро «Лиговский проспект». 30-летний мужчина врезался в 62-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Автомобиль также врезался в дорожное ограждение и снес несколько его секций. О состоянии водителя не сообщается.

17 апреля в Приморском районе Петербурга произошла массовая авария, в результате которой пострадали восемь человек. Грузовик на скорости влетел в остановившиеся автомобили на Комендантском проспекте.

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Евгения Куликова
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