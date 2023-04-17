Массовая авария с восемью пострадавшими в Петербурге попала на видео

«Mash на Мойке»: восемь человек пострадали в массовой аварии в Санкт-Петербурге

Восемь человек пострадали в массовой аварии на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. ДТП попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На появившемся в сети видеоролике видно, как грузовик на полном ходу влетает в остановившиеся попутные автомобили.

По предварительным данным, из-за аварии в завал попали 12 машин, пострадали восемь человек. Как пишет «Фонтанка», фура вылетела на встречную полосу, собрав легковые автомобили и пробив ограждение. По информации издания, травмы получили шестеро граждан.

Пострадавшим начали оказывать медицинскую помощь, на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

7 апреля сообщалось, что в Москве произошло массовое ДТП, в результате которого один из автомобилей перевернулся.

До этого на Варшавском шоссе в Москве в аварии погибли три человека, еще один пострадал. Тогда машина с людьми врезалась в столб.