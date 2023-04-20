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16:17, 20 апреля 2023Ценности

Известная китайская актриса вышла в свет в платье российского бренда

Китайская актриса Фань Бинбин вышла в свет в платье российского бренда Yanina couture

Фото: Emma McIntyre / Getty Images

Известная китайская актриса и певица Фань Бинбин вышла в свет в наряде российского бренда. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

41-летняя звезда надела черное облегающее платье длины макси без бретелей марки Yanina couture из осенне-зимней коллекции 2023 года. В нем знаменитость посетила званый ужин парфюмерного дома Guerlain, который проходил в Шанхае. Также Бинбин распустила волосы, нанесла на губы красную помаду и дополнила образ нюдовыми босоножками на высоких каблуках и длинными кожаными перчатками с массивной цветочной 3D-аппликацией.

Поклонники оценили внешний вид артистки в комментариях. «Прекрасная принцесса», «Выглядишь восхитительно», «Богиня», «Очень артистично и фантастически красиво», «Сказочно», «Королева», — восхитились пользователи сети.

Ранее популярная американская певица Сиара выпустила клип на песню Da Girls, на кадрах которого предстала в наряде российского бренда Red September, основанного дизайнером Ольгой Васюковой. Знаменитость снялась в укороченном облегающем лонгсливе и лосинах в красном, белом и желтом цветах.

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Алина Гостева
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