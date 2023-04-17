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15:34, 17 апреля 2023Ценности

Американская певица Сиара снялась в клипе в наряде российского бренда

Американская певица Сиара снялась в клипе в комплекте российского бренда Red September

Кадр: Ciara / YouTube

Популярная американская певица Сиара выпустила клип на песню Da Girls, на кадрах которого предстала в наряде российского бренда Red September, основанного дизайнером Ольгой Васюковой. Соответствующая информация появилась в Instagram-аккаунте последнего (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость снялась в укороченном облегающем лонгсливе и лосинах в красном, белом и желтом цветах. Согласно описанию публикации, комплект, украшенный надписями, вошел в коллекцию весна-лето 2023.

Поклонники бренда выразили свой восторг в комментариях. «Это суперуспех! Поздравляю!», «Ребята, очень рада за вас», «Молодцы, это классно!» — хвалили компанию русскоязычные пользователи соцсети.

Ранее в апреле бывший «ангел» Victoria's Secret, шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в откровенном образе. Манекенщица позировала перед камерой на фоне океана в ярко-розовом бикини российского бренда Lavarice.

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Карина Черных
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