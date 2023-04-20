Во время раздачи помощи в Йемене погибло 80 человек

Число жертв давки в центре раздачи помощи в Йемене достигло 80

Число жертв давки в йеменской столице Сане достигло 80, среди погибших есть дети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в городе.

Давка произошла 19 апреля в центре раздачи помощи в школе Маин в районе Баб-эль-Яман на востоке Саны. За несколько часов число жертв выросло с 10 до 80, и, как предполагает собеседник агентства, в ближайшее время оно увеличится.

По имеющимся данным, 120 человек ранены. Из них 20 человек находятся в критическом состоянии. По словам источника, раненые госпитализированы в близлежащую больницу общего профиля ас-Саура и другие клиники города.

Собеседник агентства отметил, что это первый подобный случай — бизнесмены еженедельно раздавали помощь нуждающимся в одном и том же месте без каких-либо жертв.

5 марта в городе Рочестер, США, после выступления GloRilla и рэпера Finesse2tymes погибли три женщины. В какой-то момент в зале послышались звуки стрельбы. Из-за этого зрители в панике бросились к выходу, началась давка. Как оказалось, звуки доносились из колонок.

