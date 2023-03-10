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15:33, 10 марта 2023Культура

Число жертв давки на концерте GloRilla увеличилось до трех

Число жертв давки на концерте рэперши GloRilla увеличилось до трех

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Число жертв давки на концерте рэп-исполнительницы GloRilla увеличилось до трех. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию TMZ.

35-летняя посетительница выступления Аиша Стивенс скончалась спустя несколько дней после случившегося.

Трагедия произошла 5 марта в городе Рочестер, США, где после выступления GloRilla и рэпера Finesse2tymes послышались звуки стрельбы. Из-за этого зрители в панике бросились к выходу. Позже оказалось, что звуки выстрелов звучали из музыкальных колонок. На момент произошедшего GloRilla уже покинула площадку.

Тогда сообщалось, что жертвами давки стали две женщины, одна из которых скончалась в больнице. Еще восемь человек получили ранения.

В ноябре 2020 года на фестивале Astroworld в городе Хьюстон во время выступления рэпера Трэвиса Скотта произошла давка. Она длилась полчаса, за это время пострадали более 300 человек. Жертвами давки на концерте хип-хоп-исполнителя стали десять человек.

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Анастасия Астахова
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