Пострадавший в давке на концерте Трэвиса Скотта девятилетний мальчик скончался

Число жертв в результате давки на концерте рэпера Трэвиса Скотта в американском штате Техас выросло до десяти. В больнице скончался пострадавший девятилетний мальчик Эрза Блаунт, сообщает телеканал CBS News со адвокатов семьи ребенка.

«Семья Блаунтов сегодня оплакивает окончательную, непостижимую потерю их дорогого маленького сына... Мы намерены искать ответы и добиваться справедливости ради этой семьи», — сообщили юристы.

Накануне врачи ввели ребенка в медицинскую кому для борьбы с тяжелыми травмами мозга, печени и почек.

Давка произошла 5 ноября на фестивале Astroworld в городе Хьюстон во время выступления рэпера Трэвиса Скотта. Она длилась полчаса, за это время пострадали более 300 человек. Восемь фанатов рэпера погибли на фестивале от полученных травм. Им было от 14 до 27 лет.