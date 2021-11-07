Появились данные о человеке со шприцем после смертельной давки на концерте в США

В США полиция приступила к проверке после смертельной давки на музыкальном фестивале Astroworld — один из охранников заявил, что прорывавшийся к сцене человек что-то вколол ему в шею. О появившихся данных сообщает «Би-би-си» (BBC).

По сведениям издания, после этого эпизода сотрудник охраны потерял сознание, ему оказали помощь медики, введя антидот наркотических анальгетиков. Врачи заметили на шее мужчины отметку, которая походила на след от шприца.

Давка произошла 5 ноября на фестивале Astroworld во время выступления рэпера Трэвиса Скотта, который основал фестиваль в 2018 году. Давка продолжалась около получаса, за это время пострадали более 300 человек. Восемь из фанатов рэпера Скотта погибли от полученных травм. Им было от 14 до 27 лет.