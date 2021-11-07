Раскрыты новые подробности давки на концерте рэпера Трэвиса Скотта

Американский рэпер Трэвис Скотт (Travis Scott) на музыкальном фестивале Astroworld в Техасе продолжал выступать, пока его поклонники, пострадавшие от давки, умирали, сообщает ABC13.

Издание раскрыло новые подробности: музыкант не стал прерывать свое выступление, пока медики спасали 10-летнего мальчика. Врачи оперативно подбежали к подростку, но реанимировать его не удалось. Певец не среагировал, и когда помощь понадобилась второму фанату. Ему стало плохо, врачи начали выносить пациента из зала. Артист остановил концерт только после того, как стало известно о десятках пострадавших.

Давка произошла в пятницу, около 21:00. Она длилась полчаса, за это время пострадали более 300 человек. Восемь из фанатов рэпера погибли от полученных травм. Им было от 14 до 27 лет.

Ранее Скотт заявил, что сотрудничает с полицией по делу о расследовании трагедии и поблагодарил правоохранителей за немедленный ответ и помощь.