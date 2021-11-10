У пострадавшей на концерте Трэвиса Скотта фанатки диагностировали смерть мозга

У 22-летней фанатки рэпера Трэвиса Скотта Бхарти Шахани диагностировали смерть мозга после давки на фестивале Astroworld. Об этом сообщает ABC13 Houston.

Посетительница мероприятия находится в критическом состоянии, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Как рассказали родственники пострадавшей, она пошла на концерт вместе с сестрой Намратой и двоюродным братом Мохитом Беллани. Когда началась давка, они потеряли друг друга из виду.

По словам Мохита Беллани, когда один человек упал, начали падать все вокруг. «Люди лежали на полу в два ряда. Мы пытались забраться на вершину, чтобы остаться в живых», — рассказал двоюродный брат пострадавшей.

После фестиваля девушку доставили в одну из больниц Хьюстона. Как отметил ее отец Санни Шахани, врачи говорят, что шансы на выздоровление крайне малы.

Давка произошла 5 ноября на фестивале Astroworld в городе Хьюстон во время выступления рэпера Трэвиса Скотта. Она длилась полчаса, за это время пострадали более 300 человек. Восемь фанатов рэпера погибли от полученных травм. Им было от 14 до 27 лет.