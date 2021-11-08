Трэвис Скотт отменил свое следующее выступление после трагедии на Astroworld

Американский хип-хоп-артист Трэвис Скотт отменил свое следующее выступление после смертельной давки на его фестивале Astroworld. Об этом сообщает Variety.

Рэпер не появится на фестивале Day N Vegas, который состоится в субботу, 13 ноября. Источники издания утверждают, что музыкант «слишком расстроен» после случившегося. Он намерен возместить всем посетителям стоимость билета.

Давка произошла 5 ноября на фестивале Astroworld в городе Хьюстон во время выступления Скотта. Она длилась полчаса, за это время пострадали более 300 человек. Восемь фанатов рэпера погибли от полученных травм. Им было от 14 до 27 лет.

Один из посетителей мероприятия Мануэль Соуза подал в суд на Скотта и организаторов. Как следует из материалов дела, музыкант и организаторы площадки обвиняются в «предсказуемой и предотвратимой трагедии». По мнению Соузы, они поставили прибыль выше здоровья и безопасности посетителей мероприятия. Адвокаты истца также указали на то, что шоу решили не останавливать даже после того, как на место происшествия прибыли машины скорой помощи.