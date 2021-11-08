Пострадавший во время давки на концерте Трэвиса Скотта подал в суд на рэпера

Посетитель концерта американского рэпера Трэвиса Скотта (Travis Scott), на котором в результате давки скончались восемь человек, подал в суд на исполнителя и организаторов мероприятия. Об этом сообщает New York Post.

Истцом стал Мануэль Соуза (Manuel Souza), пострадавший в ходе инцидента. Как следует из материалов дела, музыкант и организаторы площадки обвиняются в «предсказуемой и предотвратимой трагедии». По мнению Соузы, они поставили прибыль выше здоровья и безопасности посетителей мероприятия. Адвокаты истца также указали на то, что шоу решили не останавливать даже после того, как на место происшествия прибыли машины скорой помощи.

Давка произошла 5 ноября на фестивале Astroworld в городе Хьюстон во время выступления рэпера Трэвиса Скотта. Она длилась полчаса, за это время пострадали более 300 человек. Восемь из фанатов рэпера погибли от полученных травм. Им было от 14 до 27 лет.

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