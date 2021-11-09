Дрейк впервые прокомментировал гибель восьми человек на фестивале Astroworld

Дрейк высказался о давке на фестивале Astroworld, из-за которой умерли восемь человек

Канадский рэпер Дрейк впервые прокомментировал трагедию, произошедшую на фестивале Astroworld. Пост на эту тему появился в его Instagram-аккаунте.

Музыкант был участником мероприятия, на котором произошла давка, приведшая к гибели восьми человек. Он признался, что в последние дни постоянно пытался осмыслить случившееся.

«Мое сердце разбито из-за семей и друзей тех, кто ушел из жизни, а также из-за всех, кто страдает. Я продолжу молиться за всех и буду помогать всем, чем смогу. Да пребудет с вами Бог», — высказался Дрейк.

Давка произошла 5 ноября на фестивале Astroworld в городе Хьюстон во время выступления рэпера Трэвиса Скотта. Она длилась полчаса, за это время пострадали более 300 человек. Восемь фанатов рэпера погибли от полученных травм. Им было от 14 до 27 лет.

Один из посетителей мероприятия Мануэль Соуза подал в суд на Скотта и организаторов. Как следует из материалов дела, музыкант и организаторы площадки обвиняются в «предсказуемой и предотвратимой трагедии». По мнению Соузы, они поставили прибыль выше здоровья и безопасности посетителей мероприятия. Адвокаты истца также указали на то, что шоу решили не останавливать даже после того, как на место происшествия прибыли машины скорой помощи.