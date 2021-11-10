Sony и Fortnite открестились от Трэвиса Скотта после давки на выступлении рэпера

Компания Sony и создатели игры Fortnite открестились от американского рэпера Трэвиса Скотта после трагической давки на фестивале Astroworld. На это обратили внимание в Twitter.

Известно, что в 2020 году хип-хоп-артист выступал креативным партнером Sony. В настоящий момент проморолик PlayStation 5 с его участием удален из блога игровой консоли.

Из Fortnite также пропала именная «эмоция» Скотта с отрывком его песни Out West. Разработчики игры объяснили исчезновение очередным обновлением, однако от дополнительных комментариев отказались. Отмечается, что в апреле 2020 года в Fortnite прошел концерт рэпера, ставший важным событием видеоигровой индустрии.

Трагедия произошла 5 ноября на фестивале Astroworld в городе Хьюстон во время выступления рэпера Трэвиса Скотта. Давка длилась полчаса, за это время пострадали более 300 человек. Восемь фанатов рэпера погибли от полученных травм. Им было от 14 до 27 лет.