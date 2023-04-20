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15:20, 20 апреля 2023Ценности

Российский врач назвала самые опасные пластические операции для женщин

Хирург Надежда Петраш назвала липосакцию и ринопластику опасными для женщин

Фото: Henadzi Kilent / Shutterstock / Fotodom

Российский пластический хирург, косметолог Надежда Петраш назвала самые опасные пластические операции для женщин. Ее комментарий публикует «Вечерняя Москва».

В список вошла липосакция, которая чревата инфекцией, кровотечением, тромбозами и может привести к летальному исходу, отметила врач. В то же время в перечне оказалась ринопластика, также грозящая инфекцией и кровотечением, а помимо того — деформацией носа и проблемами с носовым дыханием.

При этом нижняя блефаропластика может спровоцировать выворот века, а подтяжка лица — стать причиной его деформации. В свою очередь, специалистка указала на рискованность проведения повторных операций, после которых сложнее проходит восстановительный период.

В марте врач Николь Джеймс раскрыла опасные последствия популярных косметологических процедур. По словам инфлюэнсерши с никнеймом doctor.nicolej, нитевой лифтинг может привести к заражению крови, опущению глаз, а также многочисленным шрамам на коже. Также в список вошла техника по увеличению губ методом russian lips.

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Алина Гостева
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