Врач раскрыла опасные последствия популярных косметологических процедур

Врач Николь Джеймс: нитевой лифтинг может привести к заражению крови

Врач Николь Джеймс раскрыла опасные последствия популярных косметологических процедур. Соответствующую информацию она опубликовала в своем TikTok.

По словам инфлюэнсерши с никнеймом doctor.nicolej, нитевой лифтинг (малоинвазивная методика омоложения и армирования тканей лица с помощью биосовместимых нитей — прим. «Ленты.ру») может привести к заражению крови, опущению глаз, а также многочисленным шрамам на коже.

Также в список вошла техника по увеличению губ методом russian lips. «Вводится наполнитель, чтобы создать форму губ, как у русских кукол. Вы будете отлично смотреться, выйдя из салона, но через месяц филлер станет вытекать и искажать форму лица», — пояснила Джеймс.

В заключение специалист раскритиковала нехирургическую пластику носа, которая заключается во введении препарата для изменения его формы и моделирования кончика. «Здесь есть большой риск ослепнуть», — предупредила медик.

В январе 2023 года врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова в беседе с Пятым каналом назвала россиянкам опасные последствия популярной косметологической процедуры BB Glow, направленной на выравнивание тона кожи лица. Как утверждает косметолог, упомянутая процедура может привести к аллергической реакции.