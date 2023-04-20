Малый драматический театр перенес спектакли «Гамлет» с Данилой Козловским

Малый драматический театр в Петербурге перенес спектакли «Гамлет» с Данилой Козловским

Малый драматический театр (МДТ) в Санкт-Петербурге объявил о переносе двух спектаклей «Гамлет» с актером Данилой Козловским в главной роли. Информация об этом появилась на официальном сайте учреждения культуры.

Речь идет о постановках, намеченных на 20 и 21 апреля. Их покажут 21 и 22 мая соответственно. «Билеты действительны. Очень надеемся, что спектакли состоятся», — добавили в МДТ.

Причина переноса в публикации не называется. В театре добавили, что приобретенные билеты на спектакли остаются действительными.

Ранее Данила Козловский пожаловался, что распространяемая о нем информация в сети является ложной. Артист отметил, что продолжает жить и работать в России. Таким образом он ответил на обвинения главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, который направил заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации ВС РФ.

