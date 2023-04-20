Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:01, 20 апреля 2023Культура

Малый драматический театр перенес спектакли «Гамлет» с Данилой Козловским

Малый драматический театр в Петербурге перенес спектакли «Гамлет» с Данилой Козловским

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Малый драматический театр (МДТ) в Санкт-Петербурге объявил о переносе двух спектаклей «Гамлет» с актером Данилой Козловским в главной роли. Информация об этом появилась на официальном сайте учреждения культуры.

Речь идет о постановках, намеченных на 20 и 21 апреля. Их покажут 21 и 22 мая соответственно. «Билеты действительны. Очень надеемся, что спектакли состоятся», — добавили в МДТ.

Причина переноса в публикации не называется. В театре добавили, что приобретенные билеты на спектакли остаются действительными.

Ранее Данила Козловский пожаловался, что распространяемая о нем информация в сети является ложной. Артист отметил, что продолжает жить и работать в России. Таким образом он ответил на обвинения главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, который направил заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации ВС РФ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
Минобороны проверит граждан новых регионов России на участие в АТО в Донбассе
«Ювентусу» отменили наказание по делу о финансовых махинациях
В Подмосковье «особенных детей» адаптируют к жизни через хоккей
Малый драматический театр перенес спектакли «Гамлет» с Данилой Козловским
Лавров увидел подтверждение оценок России в отношении исполнения зерновой сделки
Эксперты рассказали об опасности поддельных Wi-Fi-сетей
Ракетный комплекс С-400 вылетел в кювет и перевернулся на российской трассе
Известный турецкий блогер исполнил танец живота в Москве и разозлил горожан
Лавров заявил о безнадежном крестовом походе США против России
Россиянам назвали первые симптомы смертельно опасной болезни
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.