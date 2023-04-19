Данила Козловский пожаловался на распространение ложной информации о себе

Актер Данила Козловский заявил, что о нем распространяют ложную информацию в сети

Актер Данила Козловский пожаловался на то, что распространяемая о нем информация в сети является ложной. Об этом он заявил в видеообращении в своем Telegram-канале.

Артист отдельно подчеркнул, что продолжает жить и работать в России. Так он ответил на обвинения главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, который направил заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ). По словам активиста, звезда фильма «Легенда № 17» уехал в США после начала СВО, а также высказывался против спецоперации в своих соцсетях.

«Еще раз скажу, обо мне продолжает распространяться, назовем это мягким словом, информация, которая не имеет ни малейшего отношения к действительности. Пожалуйста, не ведитесь на эту ложь. Я никуда не сваливал, я живу и работаю в России. Здесь моя земля, моя родина, которую я очень люблю», — заявил Козловский, добавив, что продолжает выходить на сцену Малого драматического театра.

Ранее актер подал в суд на Виталия Бородина. По данным RT, Козловский направил к активисту иск о защите чести и достоинства, однако подробности требований и претензий артиста не раскрываются.