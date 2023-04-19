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13:27, 19 апреля 2023Культура

Козловский подал в суд на обвинившего его в дискредитации ВС России активиста

Козловский подал в суд на активиста, призвавшего проверить актера на дискредитацию ВС РФ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский актер театра и кино Данила Козловский подал в суд на главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, ранее призвавшего Генпрокуратуру проверить артиста на предмет дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

По данным портала, Козловский направил к активисту иск о защите чести и достоинства, однако подробности требований и претензий актера не раскрываются.

Ранее Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского по статье о дискредитации ВС России. В обращении на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова кроме прочего указывалось, что после начала спецоперации Козловский уехал в США, а сейчас планирует вернуться в Россию и выступить на сценах театров Москвы и Санкт-Петербурга.

Позже стало известно, что в отношении актера будет проведена проверка.

10 апреля сообщалось, что депутаты Госдумы потребовали от Министерства культуры России отменить предстоящие спектакли с участием Козловского.

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Анастасия Астахова
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