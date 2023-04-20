США и 26 стран проведут крупные учения в Европе

США проведут военные учения Defende Europe 2023 совместно с 26 странами

Соединенные Штаты проведут крупные военные учения Defende Europe 2023 совместно с 26 странами в этом году. Об этом сообщили министр армии и начальник штаба Сухопутных войск США Кристин Уормут и генерал Джеймс Макконвилл, передает ТАСС.

В маневрах будет задействовано 7,8 тысяч американских военнослужащих, а также 15 тысяч военнослужащих из стран-партнеров США. Планируется, что мероприятия пройдут с 22 апреля по 23 июня.

Ранее в Эстонию для тренировок и учений прибыло подразделение из более чем 70 морских пехотинцев из США. В главном штабе Сил обороны прибалтийской республики заявили, что морпехи прибыли в страну, чтобы в течение ближайших четырех месяцев принимать участие в совместных тренировках с эстонскими военными и в масштабных учениях «Весенний шторм».