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19:59, 14 апреля 2023Бывший СССР

В Эстонию прибыли американские морпехи

В Эстонию для тренировок и учений прибыло подразделение морских пехотинцев из США
СюжетУчения НАТО:

Фото: Woohae Cho / Getty Images

В Эстонию прибыло подразделение из более чем 70 морских пехотинцев США. Об этом сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны прибалтийской республики.

В ведомстве заявили, что морпехи прибыли в страну, чтобы в течение ближайших четырех месяцев принимать участие в совместных тренировках с эстонскими военными и в масштабных учениях «Весенний шторм». Они входят в роту мобильной разведки оперативной группы Task Force 61/2, специализирующейся на координации действий сил морской пехоты и поддержке операций Шестого флота Военно-морских сил (ВМС) США.

По словам главы штаба ВМС Эстонии Индрека Хансона, совместные тренировки позволят американским военным подготовиться к эффективному сотрудничеству с аналогичными подразделениями союзников в случае возможного кризиса или конфликта.

Ранее сообщалось, что в июне НАТО проведет самые масштабные за всю свою историю учения истребителей. Как заявили в минобороны ФРГ, тренировочные маневры будут длиться 11 дней и пройдут под руководством Военно-воздушных сил Германии.

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Георгий Нестеров
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