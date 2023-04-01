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23:31, 1 апреля 2023Мир

НАТО проведет крупнейшие учения истребителей в июне

Минобороны Германии анонсировало крупнейшие учения истребителей НАТО в июне

Фото: Danielle Sukhlall / Globallookpress.com

НАТО в июне 2023 года проведет самые масштабные за всю свою историю учения истребителей, об этом сообщается на официальном сайте Вооруженных сил (ВС) Германии.

Как анонсировали в Минобороны ФРГ, маневры будут идти 11 дней, воздушное пространство Германии перекроют. Тренировки пройдут под руководством немецких военно-воздушных сил (ВВС). «С 12 по 23 июня 2023 года под руководством люфтваффе будут отрабатываться боевые действия в воздушном пространстве Европы», — подчеркнули в ведомстве.

Бундесвер добавил, что в учениях будут задействованы 200 истребителей и другие военные самолеты, а также до 10 тысяч военнослужащих.

В феврале армии стран-участниц НАТО провели военные учения с танками Leopard 2 в 100 милях (160 километрах) от границы России и Эстонии.

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Марина Совина
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