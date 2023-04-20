Участник нападения на псковских десантников в Чечне Палач получил 23 года

Участника банды Басаева Палача, напавшего на псковских десантников, приговорили к 23 годам

Суд приговорил члена банды Басаева и Хаттаба Махди Магомедова, участвовавшего в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году, к 23 годам колонии строгого режима. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает ТАСС.

Магомедова по кличке Палач признали виновным по статье о посягательстве на жизнь военнослужащих. Тогда в результате столкновения с бандой погибли 84 российских военных.

Мужчина уже отбывает наказание за нападение на колонну пермского ОМОНа и военнослужащих веденской комендатуры. В марте 2000 года в Веденском районе Чечни погибли 36 сотрудников МВД и семеро военнослужащих Таманской дивизии Вооруженных сил России. Палача приговорили к 21 году лишения свободы.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к пожизненному сроку члена банды Басаева за нападение на военных в Чечне.