Члена банды Басаева осудили на пожизненный срок за убийства военных в Чечне

Суд приговорил к пожизненному сроку члена банды Басаева за нападение на военных в Чечне

Суд приговорил к пожизненному лишению свободы Хафиза Раззакова, являвшегося членом банды Шамиля Басаева и Хаттаба, за нападения на сотрудников правоохранительных органов в Чечне, совершенные в 2000 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Он признан виновным в вооруженном мятеже с целью изменения конституционного строя и нарушения территориальной целостности России, а также в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Осужденный будет отбывать срок в колонии особого режима.

Следствие и суд установили, что в марте 2000 года Раззаков в составе банды численностью 100 боевиков под руководством Басаева и Хаттаба в Веденском районе Чечни напал на бойцов сводного отряда ОМОН ГУВД Пермской области и военнослужащих комендатуры. В ходе четырехчасового боя были убиты 26 сотрудников милиции и шестеро военнослужащих, еще семеро правоохранителей получили ранения.

В плен попали девять сотрудников милиции и один военнослужащий, они были убиты с особой жестокостью.