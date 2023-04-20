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20:30, 20 апреля 2023Среда обитания

В Подмосковье подешевел один тип жилья

«Инком-Недвижимость»: в Подмосковье подешевело жилье рядом с МКАД

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Первичное жилье рядом с МКАД подешевело на 44 процента за год, средняя стоимость объекта достигла 26,1 миллиона рублей. Об этом сообщили аналитики «Инком-Недвижимости», пишет РБК.

На расположенные недалеко от МКАД объекты приходится пять процентов общего предложения. Также снизилась стоимость жилья, удаленного от МКАД на расстояние 21-40 километров, — на 33 процента, до 10,2 миллиона рублей за лот. Доля предложения жилья данного типа занимает 26 процентов.

При этом подмосковная недвижимость, которая находится дальше от МКАД, подорожала. Дома и участки, расположенные на расстоянии 41-60 километров от кольцевой дороги, выросли в цене на 67 процентов, до 3,3 миллиона рублей, а удаленные более чем на 60 километров — на 57 процентов, до 3 миллионов.

В среднем загородное жилье за год подешевело на 13 процентов, до 27,7 миллиона рублей за объект. Снижение цен на дома рядом с Москвой эксперты связывают с тем, что в продаже остались только малоликвидные варианты. В то же время дальше от МКАД появились новые варианты, в том числе более дорогостоящие.

Ранее аналитики портала «Мир квартир» назвали регионы России, где сильнее всего подешевели дачи и коттеджи. За год стоимость таких объектов наиболее заметно изменилась в Крыму.

Александра Качан
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