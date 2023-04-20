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23:55, 20 апреля 2023Интернет и СМИ

В США призвали Запад заставить Зеленского начать переговоры с Россией

Подполковник Дэвис: Запад должен заставить Зеленского сесть за стол переговоров с Россией
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Marcin Banaszkiewicz / Fotonews / Global Look Press

Запад должен заставить украинского лидера Владимира Зеленского начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы избежать уничтожения Украины. К этому призвал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, пишет 19FortyFive.

По его словам, мира можно достичь усилиями двух сторон. Однако на Западе никто «не выберет этот мир», потому что США и их союзники «хотят раздавить Россию», отметил военный. Дэниел Дэвис также считает, что ситуацию можно было завершить «много месяцев назад», если бы западные страны выбрали приоритетами безопасность Штатов, благополучие украинцев и европейских союзников по НАТО.

«Для достижения прочного мира лидеры Запада должны в частном порядке сказать Зеленскому, что бессрочная военная, политическая и финансовая поддержка закончится к определенному времени, и поэтому он должен заключить с Путиным наилучшую сделку», — выразил свое мнение эксперт.

По его словам, многие западные представители отвергнут это предложение, и США с Европой продолжат истощать свои арсеналы оружия и «отправлять миллиарды в Киев».

9 апреля Дэниел Дэвис заявил, что Украину ждет поражение даже в случае успешного наступления ВСУ. По его мнению, в ходе наступления Киев израсходует последние оставшиеся силы для ведения боевых действий. Эксперт указал, что, по данным The Washington Post, украинская сторона уже потеряла подавляющую часть «той обученной и укомплектованной армии, созданной до февраля 2022 года при поддержке НАТО».

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Марина Совина
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