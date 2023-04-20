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15:46, 20 апреля 2023Культура

Тело 33-летнего певца Динара Рахматуллина обнаружили в студии звукозаписи

33-летнего певца Динара Рахматуллина обнаружили мертвым в музыкальной студии

Тело 33-летнего певца Динара Рахматуллина обнаружили в музыкальной студии в Татарстане. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на социальные сети родственников артиста.

«Сегодня Динар умер. В пятницу будем провожать в последний путь. Всем, кто любит и уважает его творчество, добра! И спасибо», — написали члены семьи музыканта.

Близкие Рахматуллина добавили, что не станут раскрывать причины смерти певца: «В нашей семье так решили. Прошу всех понять и принять». Поклонники исполнителя в социальных сетях предположили, что музыкант страдал от проблем с сердцем или мог покончить жизнь самоубийством прямо в студии звукозаписи.

Динар Рахматуллин обрел широкую известность, выпустив треки «Снова день, снова ночь» и «Дорога», а также композицию «Мама», которая занимала первые строчки некоторых музыкальных хит-парадов на протяжении нескольких месяцев. Незадолго до смерти артист готовился к выпуску нового альбома.

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Анастасия Астахова
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