Российские войска пресекли действия украинских диверсантов на двух направлениях

Минобороны отчиталось о пресечении действий украинских диверсантов на двух направлениях

Российские войска пресекли действия украинских диверсантов на двух направлениях — южнодонецком и запорожском. Об этом в четверг, 20 апреля, журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) были замечены в районах населенных пунктов Павловка Донецкой народной республики (ДНР) и Малиновка в Запорожской области.

«За сутки на данных направлениях потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также гаубица Д-30», — отчитались в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие пресекли деятельность двух украинских ДРГ на территории ДНР. Уточняется, что диверсанты противника действовали в районе населенных пунктов Владимировка и Нескучное.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.