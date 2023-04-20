Власти ответили на сообщения мобильных операторов о риске повышения цен на связь

Глава Минэнерго Шульгинов: цены на электричество в России «самые доступные в мире»

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов ответил на жалобы крупнейших операторов связи страны на высокие тарифы подключения к электросетям, его слова приводит РБК.

Мобильные операторы считают, что текущие тарифы могут повлиять на темпы развития инфраструктуры в стране и повлечь за собой существенное повышение цен на сотовую связь и интернет для абонентов. Министр сообщил, что несмотря на некоторый рост, тарифы на присоединение оборудования связи все равно «остаются льготными».

Шульгинов назвал цены на электричество в России, «наверное, самыми доступными в мире». Он считает, что Федеральной антимонопольной службе (ФАС) нужно обратить внимание на стоимость покупки оборудования и установки вышек операторами связи, а также на выбор мест для расположения базовых станций.

Кроме того, министр заметил, что российские операторы имеют преференции при оплате подключения к электричеству, в то время как энергетики вынуждены платить за связь по стандартным ценам. «Не по-партнерски это», — сказал Шульгинов. Глава ведомства добавил, что ФАС стоит «посмотреть на эту политику».

Главы операторов «ВымпелКом», «МегаФон» и МТС, а также компаний «Сервис-Телеком» и «Новые башни» обратились к главе Минцифры Максуту Шадаеву в связи с ростом затрат на подключение объектов к электросетям. Они связали его с постановлением правительства, отменившим льготную ставку в размере 550 рублей на присоединение объектов мощностью до 15 киловатт (базовые станции связи попадают в эту категорию). Кроме этого, законопроект установил минимальный порог льготной ставки за 1 киловатт.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников призвал максимально сдерживать энерготарифы. Он предупредил, что в ближайшие годы вырастет ценовая конкуренция и придется постоянно работать с издержками. В конце 2022-го биржевые цены на электроэнергию в некоторых регионах страны показали значительный рост, достигнув исторического максимума в 1800 рублей за мегаватт.

