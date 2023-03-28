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12:26, 28 марта 2023Экономика

В России призвали максимально сдерживать энерготарифы

Глава Минэнерго Решетников призвал максимально сдерживать энерготарифы

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В России необходимо максимально сдерживать энерготарифы, призвал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Его слова приводит ТАСС.

Он предупредил, что в ближайшие годы вырастет ценовая конкуренция и придется постоянно работать с издержками. «Будут поставлены задачи максимального сдерживания энерготарифов», — сказал министр.

В конце 2022-го биржевые цены на электроэнергию в ряде частей страны показали значительный рост, достигнув исторического максимума в 1800 рублей за мегаватт. В Минэнерго тогда отметили, что никакой сенсации в этом нет. «Ориентироваться на изменение цен в моменте некорректно, их динамика зависит от структуры выработки электроэнергии и уровней спроса-предложения», — объяснили в ведомстве. В Минэнерго уточнили, что тарифы на электроэнергию для населения регулируются государством и не зависят от изменений цен на оптовом рынке.

Осенью прошлого года аналитики назвали российские города с самыми дорогими коммунальными услугами. Тогда выяснилось, что больше всего за ЖКУ заплатили жители Нарьян-Мара. Средний показатель за месяц там составил 11,2 тысячи рублей. Вторым в списке городов с самыми дорогими коммунальными услугами оказался Петропавловск-Камчатский — там жители в среднем заплатили за них 10,1 тысячи рублей. В пятерку также попали Горно-Алтайск, Якутск и Магадан, где в каждой квартире за «коммуналку» платят более 9000 рублей в месяц.

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Платон Щукин
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