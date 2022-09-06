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Названы города России с самыми дорогими коммунальными услугами

По итогам июля городом России с самыми дорогими коммунальными услугами оказался Нарьян-Мар

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Больше всего за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в городах России заплатили жители Нарьян-Мара. Средний показатель за месяц там составил 11,2 тысячи рублей. Об этом сообщили аналитики «Тинькофф Журнала», пишет РБК.

Эксперты рассчитали среднюю ежемесячную квартплату для семьи из трех человек, проживающих на жилплощади в 52 квадратных метра, используя показатели тарифов на разные виды ЖКУ за июль 2022 года. В результате вторым в списке городов с самыми дорогими коммунальными услугами оказался Петропавловск-Камчатский — там в июле жители в среднем заплатили за них 10,1 тысячи рублей. В пятерку также попали Горно-Алтайск, Якутск и Магадан, где в каждой квартире за «коммуналку» платят более девяти тысяч рублей в месяц. Эксперты пояснили, что в городах с самыми дорогими ЖКУ энергосети обычно изолированы и поэтому энергия в них стоит больше, чем во всех остальных.

Наиболее дешевые тарифы оказались в городах Северного Кавказа. Меньше всего за коммунальные услуги платят жители Махачкалы — в среднем 2,8 тысячи рублей в месяц, чуть больше отдают в Назрани — 3,2 тысячи рублей. Причинами сравнительно маленьких сумм за оплату ЖКУ специалисты назвали короткую продолжительность отопительного сезона, а также низкий уровень доходов населения.

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В городах-миллионниках дороже всего коммунальные услуги обходятся москвичам, в среднем отдающим за них 9,2 тысячи рублей в месяц, и петербуржцам, которые тратят 6,7 тысячи рублей. Меньше всего за «коммуналку» платят в Челябинске, где тарифы на воду одни из самых низких в стране, а также в Волгограде.

Стоимость ЖКУ для среднестатистической семьи в России составляет 5,3 тысячи рублей в месяц. 30 процентов, или 1,5 тысячи рублей, от этой суммы, тратится на отопление. По 20 процентов уходит на содержание и текущий ремонт помещения, а также на канализацию, холодную и горячую воду вместе. 12 процентов от общей суммы составляет оплата электроэнергии, а на оставшиеся 17,5 процента приходятся на взносы на капремонт, плату за вывоз мусора, газ, консьержей и прочее. При этом сумма за отдельные виды «коммуналки» в разных российских городах отличается в 3,9-11,3 раза.

В сентябре аналитики РИА Новости зафиксировали наибольшую долю затрат на коммуналку в России в Камчатском крае — на ее оплату местные жители отдают 14,2 процента от совокупных потребительских трат. Эксперты отметили, что в целом по стране более 10 процентов потребительских расходов на оплату ЖКУ направляют жители 53 регионов страны.

Полина Кислицына
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