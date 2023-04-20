Разработан уникальный способ заживления ран электричеством

Новый способ заживления ран на основе электричества ускорил регенерацию в три раза

Ученые из Технологического университета Чалмерса в Швеции и Университета Фрайбурга в Германии разработали новый уникальный способ заживления ран на основе электричества: метод ускорил регенерацию в три раза. Выводы работы описаны в журнале Lab on a Chip.

Для большинства людей небольшие раны неопасны, поскольку чаще всего они проходят самостоятельно и быстро. При этом для пациентов, страдающих некоторыми заболеваниями, даже незначительное повреждение может грозить серьезными осложнениями. Так, у людей с диабетом, травмами позвоночника или плохим кровообращением способность к заживлению ран нарушена. В результате они сильнее подвержены риску инфицирования и хронических ран, что в долгосрочной перспективе может привести к ампутации.

Теперь появился новый подход заживления, использующий электрическую стимуляцию. Идея основывалась на том, что клетки кожи перемещаются по определенным направлениям в электрических полях. То есть, если в чашку Петри с клетками кожи поместить электрическое поле, клетки перестанут беспорядочно двигаться и начнут стремиться в одну сторону. Воздействовав электричеством на микроскопический биочип, на котором были культивированы клетки кожи, специалисты смогли ускорить заживление ран в искусственной коже.

Недавно команда получила большой грант, который будет направлен на продолжение исследований, а в будущем позволит создать средства для заживления ран для широкого круга потребителей.