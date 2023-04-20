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18:05, 20 апреля 2023Мир

Испания передаст Украине средства для обеспечения морской обороны

Глава Минобороны Испании Роблес объявит о передаче Украине средств для морской обороны
Маргарита Роблес

Маргарита Роблес. Фото: Antonio Gutia / Globallookpress.com

Мадрид передаст Киеву средства для обеспечения защиты на море. Как уточнили в Министерстве обороны Испании, об этом будет объявлено пятницу, 21 апреля, в ходе заседания контактной группы на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

Ожидается, что соответствующее заявление сделает глава Минобороны Маргарита Роблес. Согласно имеющимся планам, она подтвердит меры гуманитарной и медицинской помощи, которые продолжает оказывать оборонное ведомство, а также объявит о новых поставках.

В министерстве указали, что новые поставки будут нацелены на укрепление Вооруженных сил Украины (ВСУ) сразу в нескольких отношениях: в частности, они помогут улучшить мобильность войск, защиту сухопутных войск, противовоздушную оборону и защиту на море. Последний параметр, подчеркнули в пресс-службе, является ключевым для обеспечения безопасности «зеленого» морского маршрута, который позволяет вывозить украинское зерно через Черное море.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников обратился с просьбой к испанской коллеге Маргарите Роблес предоставить Киеву дополнительную помощь, в частности зенитные системы.

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Варвара Кошечкина
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