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21:24, 12 апреля 2023Бывший СССР

Украина попросила Испанию о поставках зенитных систем

Министр обороны Украины Резников попросил Испанию о поставках зенитных систем

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился с просьбой к испанской коллеге Маргарите Роблес предоставить Киеву дополнительную помощь, в частности зенитные системы, сообщает РИА Новости.

«Мы просим министра о дополнительной помощи. Для нас зенитные системы являются приоритетом номер один», — заявил глава Минобороны.

Также, по его словам, Украина намерена обсудить с Мадридом возможности передачи вооружений и кораблей для ее флота. Резников уточнил, что Киев хочет изучить опыт испанского флота, особенно ему интересны операции по высадке морского десанта.

Ранее стало известно, что Испания поставила Украине противокорабельные ракеты Harpoon («Гарпун»). Резников отметил, что Военно-морские силы (ВМС) Украины готовы в случае необходимости использовать украинские противокорабельные ракеты «Нептун», а также ракеты Harpoon американского производства. Резников отметил, что среди поступивших на Украину «Гарпунов» есть испанские ракеты.

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Марина Совина
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