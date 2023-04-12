Резников заявил, что Испания поставила Украине противокорабельные ракеты Harpoon

Испания поставила Украине противокорабельные ракеты Harpoon («Гарпун»). Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников входе пресс-конференции с испанской коллегой Маргаритой Роблес, передает ТАСС.

По его словам, Военно-морские силы (ВМС) Украины готовы в случае необходимости использовать украинские противокорабельные ракеты «Нептун», а также ракеты Harpoon американского производства. Резников отметил, что среди поступивших на Украину «Гарпунов» есть испанские ракеты.

Количество переданных Испанией противокорабельных ракет Резников не уточнил.

В сентябре 2022 года заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант рассказал, что Украина получила от стран Запада противокорабельные ракеты Harpoon на автомобильной платформе в рамках военной помощи. По его словам, военные инструкторы США обучили украинских военных применению такого оружия еще в конце мая.

В феврале 2023 года стало известно, что в Великобритании активно обсуждают возможность передачи Киеву ракет Harpoon с дальностью действия 240 километров. Также Лондон раздумывает над поставками Киеву авиационных ракет Storm Shadow, поражающих цель на расстоянии около 560 километров.