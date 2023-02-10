Times: Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для ударов по Крыму

Стало известно, что в Лондоне активно обсуждают возможность передачи Киеву ракет Harpoon с дальностью действия 240 километров и ракет Storm Shadow с дальностью полета до 400 километров.

Их, как утверждает обозреватель газеты Times Джордж Гриллс со ссылкой на источник в оборонной сфере Украины, собираются использовать для ударов по целям в Крыму.

Эскалация конфликта

Источники издания в Минобороны Украины подтвердили, что Киев прорабатывает такой сценарий. Отмечается, что в настоящее время ведутся переговоры о том, сколько именно ракет может быть отправлено. Гриллс указал на то, что обсуждения ведутся несмотря на опасения, что трансграничные удары могут привести к эскалации конфликта.

Он напомнил, что ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что западное оружие большей дальности позволит ВСУ уничтожить российские военные объекты «в глубине оккупированных территорий», намекая на Крым. Теперь, по мнению журналиста, сомнений в том, что Киев готов к подобным действиям, не осталось.

Ранее Зеленский побывал с визитом в Лондоне, где провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком о поставках оружия Киеву. По итогам встречи Сунак подтвердил, что Великобритания готовится передать Украине «более дальнобойные вооружения», но детали не приводились. Премьер также не исключил поставки истребителей Украине.

Лондон пойдет дальше Вашингтона

Согласно статье, речь идет об отправке противокорабельных ракет Harpoon с дальностью поражения 150 миль (примерно 240 километров). Их можно адаптировать для нанесения ударов по наземным целям. Также указываются авиационные ракеты Storm Shadow, поражающие цель на расстоянии до 350 миль (примерно 560 километра). Передача этих дальнобойных ракет будет означать, что в поддержке Киева Великобритания решила идти дальше США, которые поставляют снаряды меньшей дальности.

Ранее стало известно, что США направят Украине военную помощь на сумму 2,175 миллиарда долларов. В пакет войдут высокоточные ракеты и зенитно-ракетные комплексы HAWK, а также другие боеприпасы и вооружение. Позже представители Пентагона указали, что Соединенные Штаты не стали запрещать властям Украины использовать дальнобойные снаряды, которые входят в поставки военной помощи, для ударов по Крыму.

После распространения информации о готовности Киева бить британскими ракетами по Крыму, директор второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук заявил, что Москва отказалась верить Киеву.

Дипломат напомнил о словах министра обороны Украины Алексея Резникова, который сказал, что Киев готов дать западным странам гарантии о неприменении их оружия для ударов вглубь российской территории.

Доверия к таким заявлениям быть не может, поскольку украинские власти не раз демонстрировали свою лживость и недоговороспособность Директор второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук

Ответный удар

В конце января представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США поддерживают украинских военных «в возвращении своей территории любыми средствами и любым оружием, которое они используют». Украина и страны Запада не признают референдум, по итогам которого Россия включила Крым в свой состав в марте 2014 года. Российские же власти называют вопрос территориальной принадлежности полуострова закрытым. Президент Владимир Путин не раз говорил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины нет и быть не может.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ответил, что в случае атаки на Крым по Украине могут ударить оружием любого типа. Он напомнил, что международное право должно уважать волю людей.

Россия не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, и выражала обеспокоенность наращиванием его сил в Европе. Москва также предупреждала, что западная военная помощь не обещает Украине ничего хорошего, а лишь затягивает конфликт. При этом транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.