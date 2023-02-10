Москва отказалась верить Киеву о неиспользовании западного оружия вглубь России

МИД РФ: Москва не верит гарантиям Киева о неиспользовании западного оружия вглубь России

Москва отказалась верить Киеву о о гарантиях не использовать западное оружие для ударов вглубь России. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук, передает РИА Новости.

Дипломат напомнил о словах министра обороны Украины Алексея Резникова, который сказал, что Киев готов дать западным странам гарантии о неприменении их оружия для ударов вглубь российской территории. «Доверия к таким заявлениям быть не может, поскольку украинские власти не раз демонстрировали свою лживость и недоговороспособность», — отметил Полищук.

Ранее газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для ударов по Крыму. Как отмечает издание, на данный момент в правительстве обсуждается вопрос, сколько ракет Великобритания сможет передать Киеву.