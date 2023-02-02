Пентагон усомнился в возможностях ВСУ захватить Крым

Пентагон: Украина вряд ли сможет захватить Крым в ближайшем будущем

Украинские силы вряд ли смогут захватить Крым в ближайшем будущем, заявили четыре высокопоставленных чиновника из Пентагона во время секретного брифинга перед комитетом Палаты представителей по делам вооруженных сил. Об этом пишет Politico.

Издание отмечает: неясно, что привело к такой оценке. «Смысл в том, что победа Украины в наступлении с целью вернуть себе незаконно аннексированную территорию не гарантирована», — рассказал еще один источник Politico.

Представитель Палаты представителей по делам вооруженных сил отказался от комментариев. «Мы не собираемся комментировать секретные брифинги за закрытыми дверями, не будем говорить о гипотезах или спекулировать на возможных будущих операциях», — заявила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.

28 января советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев начал переговоры по поставкам ракет и авиации для ударов по Крыму.

