В Пентагоне сообщили, что Киев получил от Запада ракеты Harpoon на автомобильной платформе

Украина получила от стран Запада противокорабельные ракеты Harpoon («Гарпун») на автомобильной платформе в рамках военной помощи. Об этом сообщил заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант, передает ТАСС.

Он рассказал, что в ходе поставок вооружений Киеву имеют место «невероятные инновации». «Вы могли слышать о „Гарпунах“ или видеть это в новостях. История заключается в том, что у одной страны, называть которую я не буду, имелись „Гарпуны“, установленные на корабле, речь шла о „Гарпунах“ морского базирования», — уточнил он.

Лаплант отметил, что Вашингтон поработал с этой страной и подрядчиком и разместил ракеты на грузовиках с платформами. На соседнем грузовике был установлен источник питания, кабелем подключенный к ракете. По словам замглавы Пентагона, военные инструкторы США обучили украинских военных применению такого оружия еще в конце мая.

Ранее заместитель начальника штаба ВВС США Клинтон Хайнот заявил, что вклад Вашингтона в поддержку сил Украины обеспечил эффективное противодействие России в воздухе. «Наши военные должны убедительно демонстрировать, в особенности России и Китаю, что мы можем противодействовать необходимым им вещам для достижения успеха», — добавил он.