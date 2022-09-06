США признали противодействие России в воздухе на Украине

Замглавы штаба ВВС Хайнот заявил о помощи Пентагона Украине в борьбе с Россией в воздухе

Вклад США в поддержку сил Украины обеспечил эффективное противодействие России в воздухе. В этом признался американский генерал, заместитель начальника штаба ВВС Клинтон Хайнот, его слова передает РИА Новости.

«Наши военные должны убедительно демонстрировать, в особенности России и Китаю, что мы можем противодействовать необходимым им вещам для достижения успеха», — заявил представитель Пентагона. По его словам, ситуация на Украине показала успешное противодействие доминированию Москвы в воздухе.

Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что власти США планируют провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III 7 сентября. По его словам, Вашингтон уведомил об испытании правительство РФ в соответствии с действующими договорными обязательствами.