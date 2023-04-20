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07:38, 20 апреля 2023Путешествия

Посетившие сибирский город немцы назвали восхитившие их там вещи

«Дзен»: туристов из Германии восхитило хорошее качество дорожного полотна в Тюмени

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Российская путешественница и тревел-блогерша пообщалась с парой из Германии, впервые посетившей Тюмень, и назвала восхитившие их там вещи. Об этом со слов своих знакомых она рассказала в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Так, первое, что отметили туристы, как только заехали в сибирский город, — это хорошее качество дорожного полотна. «Ваши дороги такие же идеальные, как в Германии! Такие удобные развязки, широкие полосы, есть даже отдельные дорожки для велосипедистов по всему городу», — высказались собеседники россиянки.

Кроме того, немцев удивило большое количество общественных туалетов на улице. «У вас туалеты буквально на каждом углу, это так непривычно! Причем, все благоустроенные и бесплатные. Все для людей!» — добавили гости из Германии.

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Также блогерша рассказала, что пару отдыхающих поразили многочисленные термальные курорты Тюменской области с качественной инфраструктурой, включающей не только сами горячие источники, но и бани, сауны, рестораны, детские комнаты, гостиницы, эко- и зоопарки. «У нас в Германии тоже есть крутые горячие источники, мы часто их посещаем. Но ваши заслуживают отдельного внимания — все очень современно, комфортабельно и продумано до деталей», — признались знакомые блогерши.

Отдельно путешественники отметили удобство круглосуточных аптек, продуктовых и хозяйственных магазинов. «Это просто мечта любой хозяйки! Не нужно закупаться товарами, как у нас в Германии, потому что это доступно в любое время суток. Сел в машину, приехал и купил. Очень удобно!» — заключили они.

Ранее российская тревел-блогерша раскрыла причины любви итальянцев к русским туристам. В первую очередь местные жители отметили, что россияне искреннее восхищаются культурой и архитектурой Италии, что очень им льстит. Кроме того, отдыхающие из РФ, как и итальянцы, очень любят вкусно поесть.  

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Валентина Процкова
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