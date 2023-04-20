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14:41, 20 апреля 2023Бывший СССР

Украинские войска заняли часть серой зоны в Запорожской области

Врио главы Запорожской области Балицкий: ВСУ заняли часть серой зоны в регионе

Фото: Libkos / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли часть серой зоны на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Об этом врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, украинским войскам удалось занять, в частности, село Каменка. «Это не может не беспокоить, но отслеживаем ситуацию, ситуация находится под контролем у военных», — добавил Балицкий. Он также отметил, что ВСУ активизировались в зеленой полосе и собирают там свои силы.

Ранее в Минобороны России сообщали, что российские военные пресекли действия украинских диверсантов на южнодонецком и запорожском направлениях. В ведомстве уточнили, что диверсионно-разведывательные группы были замечены в районах села Павловки в Донецкой народной республике и села Малиновка в Запорожской области.

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Алевтина Запольская
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