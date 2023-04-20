Участник дуэта HammAli & Navai рассказал о преследованиях со стороны поклонницы

Участник рэп-дуэта HammAli & Navai Алиев рассказал о преследованиях со стороны поклонницы

Российский музыкант HammAli (настоящее имя — Александр Алиев), известный широкой публике как участник рэп-дуэта HammAli & Navai, рассказал о преследованиях со стороны фанатки. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на материал Пятого канала.

Алиев отметил, что на поклонницу не подействовали его просьбы и требования прекратить сталкинг. Женщина начала угрожать артисту. Исполнитель заявил, что тогда ему пришлось обратиться в правоохранительные органы, чтобы избавиться от нежеланного внимания.

«Когда я в неприятной форме высказался, как получать это внимание, мне стали поступать угрозы. И я написал заявление — думаю, ладно, будь что будет. Полицейские разберутся», — рассказал Алиев.

Исполнитель подчеркнул, что подобные ситуации случаются довольно редко. Участник дуэта HammAli & Navai добавил, что он не против общения с фанатками, но дистанция является для него важным условием для приятного взаимодействия.

В апреле этого года колумбийская певица Шакира заявила, что решила переехать из Барселоны после непрекращающегося преследования папарацци ее и ее двоих сыновей. Исполнительница поведала, что осознает повышенный интерес журналистов к ее жизни.