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11:29, 11 апреля 2023Культура

Шакира решилась на переезд из Барселоны из-за преследований папарацци

Шакира заявила, что решилась на переезд из Барселоны из-за преследования папарацци

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Колумбийская певица Шакира заявила, что решила переехать из Барселоны после непрекращающегося преследования журналистами ее и ее двоих сыновей. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Исполнительница поведала, что осознает повышенный интерес средств массовой информации к ее жизни.

«Тем не менее, у моих сыновей Милана и Саши был очень трудный год, они пережили непрекращающуюся осаду папарацци и различных СМИ в Барселоне. Теперь, когда они начинают новый этап в жизни, я настоятельно прошу СМИ уважать их право на неприкосновенность частной жизни», — написала артистка.

Шакира призвала фотографов не следить за ее сыновьями у школы, не поджидать их у дверей дома, а также не преследовать их во время внеклассных занятий. Певица подчеркнула, что обращается к папарацци не как исполнительница, а как мать.

Ранее стало известно, что Шакира покинула дом в Барселоне после того, как отец ее бывшего возлюбленного, футболиста Жерара Пике, вручил ей уведомление о выселении.

В конце марта сообщалось о драке Шакиры и матери Пике Монтсеррат Бернабеу. Сообщалось, что конфликт между артисткой и родительницей спортсмена произошел после того, как стало известно, что мать Пике помогала сыну скрывать измены: футболист встречался с новой девушкой, находясь в отношениях с исполнительницей, в доме Бернабеу. При этом она утешала Шакиру, которая жаловалась на измены Пике.

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Анастасия Астахова
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